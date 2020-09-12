В Курске пройдет ряд спортивных мероприятий

Спортивные мероприятия пройдут в разных районах города Фото: Светлана ВОЛКОВА

12 сентября на баскетбольном корте Детского парка (ул. Перекальского, 1А) состоится региональный турнир Ассоциации студенческого баскетбола. Начало игр у девушек в 10:00, у юношей – в 13:00.

10:30. На стадионе «Трудовые резервы» пройдет чемпионат Курской области по гиревому спорту.

11:00. В СК ЮЗГУ ( Курск, ул. 50 лет Октября, 94) состоится первенство Курской области по дзюдо посвященное памяти тренера, мастера спорта В.И. Зацепина.

11:45. На стадионе «Меркурий» пройдет чемпионат Курской области по регби-7 среди мужских команд. За титул планируют побороться 8 команд: белгородская "Белая крепость», сборная Белгородской области, воронежские «Скифы», «Орел», «Брянск -Динамо», «Руда» из Железногорска, курские «Армейцы» и сборная Курской области.

В Курске на гоночной трассе на улице Воздушной пройдут этапы чемпионата и первенства Курской области по автомногоборью.

Матч «Авангарда» отменен – в команде противника тест выявил игрока с коронавирусом.

А 13 сентября впервые на Курском картодроме пройдет лыжероллерная гонка на призы заслуженного мастера спорта России, обладателя бронзовой медали Олимпийских игр, чемпиона мира Алексея Петухова. Старт в 11:00.