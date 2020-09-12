Смертельное ДТП под Курском: погибла женщина, ребенок и трое взрослых ранены

Полиция разбирается в причинах ДТП Фото: Из архива КП.

ДТП произошло 11 сентября примерно в половине девятого вечера. 33-летний водитель ВАЗ 2112 ехал по автодороге Тросна Калиновка со стороны Железногорска в сторону поселка Хомутовка.

По пути на 96 километре этой дороги в Дмитриевском районе Курской области по предварительным данным он не справился с управлением, авто съехало в кювет и врезалось в дерево.

В ДТП 44-летняя женщина погибла на месте, водитель, женщина-пассажир 44 лет и трехлетний ребенок доставлены в больницу с ранениями.

- По этому ДТП идет проверка, полиция выясняет причины аварии, - сказали в ГИБДД.