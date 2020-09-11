Под Курском девочка играла с огнем и получила ожоги

Сейчас состояние ребенка стабильное
Фото: Из архива "КП"
10 сентября в Суджанском районе Курской области произошел несчастный случай. 11-летняя девочка играла во дворе. Ее мама находилась дома с двумя малолетними детьми.
Услышав крик, родители выбежали на улицу и увидели, что на девочке горит куртка и шарф. Потушив огонь, родители вызвали скорую помощь. Девочку с ожогами привезли в Курскую областную больницу.
Сейчас состояние ребенка стабильное. Она проходит комплексное лечение и находится под постоянным наблюдением медперсонала. По факту случившегося проводится проверка.
Комитет региональной безопасности Курской области убедительно просит всех родителей не оставлять детей без присмотра одних с включенными электроприборами, оградить их от доступа к источникам огня.