Под Курском девочка играла с огнем и получила ожоги

Сейчас состояние ребенка стабильное Фото: Из архива "КП"

10 сентября в Суджанском районе Курской области произошел несчастный случай. 11-летняя девочка играла во дворе. Ее мама находилась дома с двумя малолетними детьми.

Услышав крик, родители выбежали на улицу и увидели, что на девочке горит куртка и шарф. Потушив огонь, родители вызвали скорую помощь. Девочку с ожогами привезли в Курскую областную больницу.

Сейчас состояние ребенка стабильное. Она проходит комплексное лечение и находится под постоянным наблюдением медперсонала. По факту случившегося проводится проверка.

Комитет региональной безопасности Курской области убедительно просит всех родителей не оставлять детей без присмотра одних с включенными электроприборами, оградить их от доступа к источникам огня.