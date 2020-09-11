С 14 сентября в Курске открываются фуд-корты

В области снимают часть коронавирусных ограничений Фото: Яна ШЕЛЕСТ

С 14 сентября в Курской области снимают часть коронавирусных ограничений. С этого дня открываются фуд-корты в торговых центрах, возобновляется работа боулингов, соцслужбы могут доставлять курян старше 65 лет из сел в медорганизации на диспансеризацию.

В штатный режим работы возвращаются больницы. С 7 сентября снова принимает пациентов детский клинико-диагностический центр, а с 21 числа с 50% загрузкой заработает госпиталь ветеранов войн.

Также через Госуслуги снова можно записаться на плановый прием к врачу. Ранее плановая медицинская помощь была приостановлена из-за распространения коронавирусной инфекции.

На защиту школьников и учителей от COVID-19 выделят 30 миллионов рублей их регионального бюджета. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

По данным оперативного штаба на 7:30 11 сентября, в Курской области всего зарегистрировано 7 443 (+38) подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Всего выписано 6 306 (+27) пациентов.