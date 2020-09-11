Нашлась девятилетняя курянка, пропавшая под Курском 10 сентября

Благодаря своевременным мероприятиям и помощи неравнодушных граждан несовершеннолетнюю нашли Фото: УМВД России по Курской области.

Сообщение о том, что девятилетняя девочка после прогулки не вернулась домой, поступило в дежурную часть ОМВД по Курскому району 10 сентября вечером. Незамедлительно личный состав полиции, волонтеры и общественность были ориентированы на установление ее места нахождения.

Утром во время обхода участка местности волонтер одной из поисковых групп заметил незапертый автомобиль, в котором находился рюкзак девочки. Полицейские предположили, что ночью она могла прятаться в нем, поэтому этот участок было решено тщательно проверить, ориентировав местное население. Уже в течение получаса одна из жительниц населенного пункта заметила девочку и привела ее к полицейским.

Сотрудники полиции благодарят всех, кто участвовал в поисках. Благодаря своевременным мероприятиям и помощи неравнодушных граждан несовершеннолетнюю нашли. Ее жизни ничего не угрожает.

Начальник Курского отдела полиции Сергей Павлов вручил благодарность УМВД России по Курской области за активную гражданскую позицию волонтеру, обнаружившему следы ребенка, а также жительнице села Ноздрачево.