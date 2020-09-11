Из курских подъездов похитили 50 велосипедов

Лучше всего хранить велосипеды в запираемых тамбурах, гаражах, балконах или квартирах Фото: УМВД России по Курской области.

С начала года из подъездов курских домов злоумышленники похитили порядка 50 велосипедов. С наступлением осени куряне продолжают обращаться в полицию с заявлениями по факту краж двухколесного транспорта. Только за последнюю неделю четверо курян лишились велосипедов.

Чтобы раскрыть преступление полицейским требуется немало времени. Сотрудники полиции напоминают, что ответственность за сохранность имущества несет его владелец. Наивно полагать, что трос станет препятствием на пути злоумышленника. Его можно легко перекусить.

Лучше всего хранить велосипеды в запираемых тамбурах, гаражах, балконах или квартирах. Сотрудники полиции также обращают внимание курян, что Правила противопожарного режима предусматривают запрет на размещение на лестничных площадках различных предметов.