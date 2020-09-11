Под Курском сгорела баня и жилой дом

С огнем боролись 12 человек и пять единиц техники Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

11 сентября в 03:36 в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании бани в селе Болото Горшеченского района. На место происшествия выехали пожарные-спасатели сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электросетей.

Пожар локализовали в 03:56, ликвидировали в 04:04. Деревянная баня размерами 3 на 4 метра сгорела полностью. Огонь также повредил кровлю жилого дома на площади 40 квадратов, стены и имущество.

С огнем боролись 12 человек и пять единиц техники, в том числе от МЧС России пять человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.