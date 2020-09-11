Сбербанк рассказал о повышении зарплат в малом и среднем бизнесе в августе

Выплаты заработной платы в сегменте малого и среднего бизнеса в России в

августе были на 11% выше показателя февраля 2020 года, что свидетельствует о восстановлении этого сектора после пандемии. Об этом сообщил в четверг журналистам вице-президент ПАО Сбербанк Станислав Карташов, - пишет агентство ТАСС. Согласно представленным им данным, в августе объем фонда оплаты труда в малом и среднем бизнесе в целом превысил уровень февраля на 11%, у малых и средних предприятий (МСП) в наиболее пострадавших отраслях — на 18%. Самый заметный рост при этом наблюдается в растениеводстве и животноводстве, розничной торговле и строительстве.

«Бизнес какое-то время „проседал“, но в дальнейшем малый бизнес начал платить, он восстановился, и в крупном бизнесе ограничительные меры, которые они вводили при кризисе, потихонечку начинают сниматься», — отметил он на пресс-брифинге. Турпоток в Краснодарский край в июле был на пике до 90% от уровня 2019 года, а в августе несколько снизился после июльского восстановления, сообщил журналистам вице-президент Сбербанка Станислав Карташов в ходе пресс-брифинга, посвященного исследованию банка последствий ослабления ограничительных мер для деловой активности и потребительского рынка РФ. "После снижения турпотока во втором квартале, в июле произошло восстановление до 90% от уровня 2019 года. В августе вновь произошло снижение, минус 17 процентных пунктов к 2019 году, возможно, из-за открытия границы с Турцией", - сказал он. Также Карташов отметил, что траты россиян в других категориях товаров в основном в августе были ниже уровней 2019 года. Так, расходы на кафе и рестораны, обслуживание автомобилей (включая траты на АЗС и автомойки), парикмахерские и салоны красоты снизились относительно прошлого года. Расходы на медицинские услуги остались в прежнем объеме, на образование - превысили прошлогодний уровень.