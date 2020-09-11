В Курской области пропала девятилетняя девочка

Поисковые мероприятия проводятся с вечера Фото: Из архива "КП"

Разыскивается Машошина Алина Владиславовна 2010 года рождения, которая не вернулась вечером 10 сентября 2020 года домой в д. Семеновка Курского района.

Просьба всех, кто располагает информацией о месте нахождения девочки, незамедлительно сообщать в полицию по телефону 02, с мобильного 102, любой отдел полиции или любому сотруднику полиции.

Девочка не вернулась вечером 10 сентября 2020 года домой в д. Семеновка Курского района

Просьба водителей автотранспорта внимательно отнестись к дорогам на выездах из Курской области. В случае, если они заметили ребёнка, также незамедлительно сообщать в полицию.

Поисковые мероприятия проводятся с вечера. В настоящее время сотрудники полиции, мчс продолжают вести поиск ребенка. К этой работе привлекается местное население и общественность.