12 сентября в Курске пройдут сельскохозяйственные ярмарки

Куряне смогут приобрести сельхозпродукцию по доступным ценам Фото: Яна ШЕЛЕСТ

12 сентября, в субботу, в Курске будут работать сельскохозяйственные ярмарки. Торговля фермерскими продуктам развернется на трех площадках:

- на улице Литовской (территория сельскохозяйственного рынка ССПК «Виктория»);

- на улице Бойцов 9-й дивизии - проспекте Хрущёва (территория сельскохозяйственного рынка ССПК «Виктория»);

- на проспекте А. Дериглазова, 1«Б» (территория сельскохозяйственного рынка ООО «ДАФ»).

Куряне смогут приобрести сельхозпродукцию по доступным ценам: картофель, лук, морковь, капусту, свеклу, яблоки, мясные и молочные продукты, сахар.