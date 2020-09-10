12 сентября в Курске пройдут сельскохозяйственные ярмарки

Куряне смогут приобрести сельхозпродукцию по доступным ценам
Фото: Яна ШЕЛЕСТ
12 сентября, в субботу, в Курске будут работать сельскохозяйственные ярмарки. Торговля фермерскими продуктам развернется на трех площадках:
- на улице Литовской (территория сельскохозяйственного рынка ССПК «Виктория»);
- на улице Бойцов 9-й дивизии - проспекте Хрущёва (территория сельскохозяйственного рынка ССПК «Виктория»);
- на проспекте А. Дериглазова, 1«Б» (территория сельскохозяйственного рынка ООО «ДАФ»).
Куряне смогут приобрести сельхозпродукцию по доступным ценам: картофель, лук, морковь, капусту, свеклу, яблоки, мясные и молочные продукты, сахар.