Протяженность трассы – 1152 метра

13 сентября в Курске пройдет лыжероллерная гонка на призы ЗМС А.Е. Петухова. (гонка на выбывание). Протяженность трассы – 1152 метра. Покрытие – асфальт.

Предварительные заявки на участие в Соревнованиях предоставляются в комиссию по допуску с 7 сентября (с 9:00) по 11 сентября (до 21:00) 2020 года на электронную почту.

E-mail: info@flg46.ru. Телефон для справок: 8-906-690-82-62.

Команды, не предоставившие предварительную заявку на участие в соревнованиях до 11 сентября (до 21:00) 2020 года к соревнованиям не допускаются.