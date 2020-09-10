Курский спортсмен стал чемпионом России по легкой атлетике

фото: Комитет по ФК и спорту Курской области.

В эти дни в Челябинске проходит Чемпионат и первенство страны по легкой атлетике. В соревнованиях приняли участие и курские спортсмены.

Так, в забеге на 400 метров среди мужчин Максим Федяев стал чемпионом России. Его результат - 46.15 секунды. Кирилл Лямин завоевал бронзовую награду. Он преодолел дистанцию за 46.68 секунды.

В первенстве поборолись за медали Екатерина Алтухова, Вадим Домарев и Евгений Катунин. В забеге на 400 метров Екатерина Алтухова заняла первое место, ее результат - 53.73 секунды. Вадим Домарев с результатом 10.64 секунды стал вторым на дистанции 100 метров, а Евгений Катунин - третьим на 110 метрах с барьерами. Его время - 14.41 секунды.