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«Хотел сжечь мусор, но огонь вышел из-под контроля»: курянина оштрафовали на две тысячи за костер

Кроме того, за сутки спасатели эвакуировали 14 человек из горящего дома
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Фото из архива "КП".

Фото из архива "КП".

Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

18 пожаров зафиксировали в Курской области за минувшие сутки. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС 9 сентября. Так, при тушении огня в Курске на улице Крюкова специалисты спасли одного человека и 14 эвакуировали с верхних этажей.

В Горшеченском и Мантуровском районах зарегистрировали больше всего возгораний мусора и сухой. Наибольшая площадь горящей травы в Курчатовском районе - 200 квадратных метров, Курском - 500, Октябрьском районах - 350.

Из-за нарушения требований пожарной безопасности специалисты составили пять административных материалов. Сегодня утром к ответственности за аналогичное нарушение привлекли жителя Курчатовского района.

- Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Курчатову, Курчатовскому и Октябрьскому районам Игорь Новиков стал свидетелем загорания на территории одного из не действующих предприятий. Как оказалось, его хозяин решил поджечь сухую траву и мусор, но огонь вышел из-под контроля. Наш сотрудник вызвал пожарных. Виновник загорания был привлечен к ответственности в две тысячи рублей, - рассказали в ведомстве.

Кстати, всего за лето было составлено более 30 протоколов.

9 сентября на большей части территории области ожидается 1 класс пожарной опасности, в Тимском районе - 4, в Горшеченском и Касторенском - остается высокий 5 класс.

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