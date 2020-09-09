В Курске раскрыли прошлогоднюю кражу инструментов из подвала дома

Курские полицейские раскрыли кражу инструментов, которая произошла в конце прошлого года. Из подвала дома по улице Черняховского пропали два перфоратора и шуропуверта, а также шлифовальная машина. Сумма ущерба составила почти 40 тысяч рублей.

Правоохранители тогда выяснили, что преступник проник в помещение, взломав замок. Подозреваемого удалось установить, когда проверяли его причастность к другому имущественному преступлению. Им оказался ранее судимый 26-летний житель Курска.

- Во время опроса он сознался в совершенной краже. Похищенное имущество фигурант продал не сразу, боясь задержания. Позднее сбыл инструменты по цене в несколько раз меньше рыночной стоимости случайным лицам в другом районе, - сообщили в пресс-службе УМВД по Курской области.

Курянин проходит подозреваемым по уголовному делу по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.