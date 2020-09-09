17-летняя девушка пострадала во время аварии в Курске

Две аварии с пострадавшими случились в Курске вечером 8 сентября. Так, по данным полицейских, примерно в половину шестого 51-летний водитель на «Ниссане» двигался по улице Ольшанского со стороны Дейнеки и столкнулся с «Шевроле». Второй иномаркой управлял 37-летний мужчина. Машина ехала со стороны улицы Энгельса. В результате ДТП пострадала пассажирка «Шевроле» 39 лет. Ее госпитализировали.

В 21.45, как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 19-летний парень ехал на «семерке» по проспекту Дружбы со стороны улицы 50 Лет Октября в направлении проспекта Энтузиастов. В районе дома №9а по проспекту Дружбы ВАЗ столкнулся с «Джели». Иномаркой управлял 34-летний мужчина. Он направлялся в противоположную сторону. В аварии пострадала 17-летняя девушка - пассажирка «семерки».