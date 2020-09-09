С 1 октября курские малыши смогут вернуться в детский сад «Лучик»

фото из архива "КП". Фото: Мария ЛЕНЦ

В курском детском саду «Лучик» завершаются ремонтные работы. Об этом сообщила пресс-служба администрации области 9 сентября. Капитальный ремонт в здании начался после того, суд передал его в муниципальную собственность.

Сейчас в детсаду сделали перепланировку, заменили окна, двери и систему отопления, отремонтировали теплоузел и кровлю, возводят новые прогулочные веранды и благоустраивают территорию. Кроме того, для дошкольного учреждения купили мебель и оборудование для пищеблока, спален и игровых.

Во время ремонта воспитанников распределили в другие детские сады. Но 1 октября ребята смогут вернуться в свой детсад «Лучик».