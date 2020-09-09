В Курске назначили нового главу администрации Сеймского округа

Фото: пресс-служба администрации Курска.

Нового руководителя представили коллективу администрации Сеймского округа 9 сентября. Им стал Андрей Борисов, который до этого занимал пост заместителя главы Центрального округа.

Андрей Александрович родился в Курске в 1971 году. В 1993-м окончил Курский педагогический институт, в 2002-м - Орловскую академию госслужбы. Карьеру начал в 1994 году учителем истории в школе № 45. С 1999 по 2002-й работал заместителем руководителя администрации Сеймского округа. Затем был замом главы города. Несколько лет трудился в различных организациях. А вот последние семь лет занимал пост заместителя главы Центрального округа.

- Мы хорошо знакомы с Андреем Александровичем, у него внушительный послужной список, и где бы он до этого не работал, он всегда проявлял себя самым наилучшим образом, - заявил мэр Курска Виктор Карамышев.