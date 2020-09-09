Нарушения не сыграли ключевой роли: в Курске завершилась проверка из-за смерти 21-летней пациентки

Фото из архива "КП". Фото: Иван МАКЕЕВ

Региональный комитет здравоохранения завершил служебную проверку по факту смерти в областной клинической больнице 21-летней пациентки. Напомним, девушка поступила в хирургическое отделение медучреждения 19 июля. Ей сделали экстренную операцию, а после того, как КТ показала признаки пневмонии, курянку перевели горбольницу №6. В ковидном стационаре прошла еще одна операция. Затем после получения отрицательных результатов на коронавирус девушку вновь перевели в отделение общей хирургии облбольницы. Там медики провели еще несколько оперативных вмешательств. К сожалению, пациентка скончалась 13 августа.

Чтобы разобраться в случившемся, была создана специальная комиссия, в состав которой вошли практикующие врачи, независимые эксперты по направлениям «Хирургия» и «Инфекционные болезни». Ситуацию разобрали на клинической конференции, оценили действия врачей, назначения и выбранную тактику лечения.

- Нарушения в оказании медицинской помощи на амбулаторном и стационарном этапах выявлены, но, как отметили специалисты, эти недостатки не сыграли ключевой роли в исходе заболевания, - сообщили в пресс-службе областной администрации. - Сотрудники, оказывавшие пациентке медицинскую помощь, будут привлечены к дисциплинарной ответственности.