Коронавирус в Курской области на 9 сентября 2020: 29 человек заразились, 33 - выздоровели

фото из архива "КП". Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Прирост зараженных за минувшие сутки в Курской области составил 29 человек. Об этом сообщил региональный оперштаб 9 сентября. Новые случаи по муниципалитетам распределились следующим образом: Курск - 11, Железногорск - восемь, Рыльск и Щигры - по одному, Горшеченский, Золотухинский, Конышевский, Медвенский, Рыльский, Советский, Тимский и Хомутовский районы - также по одному инфицированному.

Всего в регионе зарегистрировали 7 372 зараженных коронавирусом. Выздоровели и окончили лечение 6 252, за сутки поправились 33 пациента. Скончались на сегодняшний день 54 человека, причина смерти - тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.