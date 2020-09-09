Жителя Курской области осудят за то, что чуть не убил приятеля во время пьяного конфликта

Потерпевшего спасли медики. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сеймские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 58-летнего мужчины. Его обвиняют в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).

По версии следствия, вечером 10 июня текущего года курянин вместе с двумя знакомыми выпивал. Посиделки проходили в квартире, расположенной в одном из домов по улице Пигорева в Курске. Как не редко бывает в пьяной компании, в какой-то момент между обвиняемым и его 40-летним приятелем резко вспыхнул конфликт. Тогда 58-летний мужчина схватил нож и трижды ударил им оппонента - два раза в плечо и еще раз в туловище. Потерпевшего доставили в больницу, он остался жив.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения, - добавили в пресс-службе СУ СКР по Курской области.