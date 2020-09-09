В Курской области начала работать горячая линия по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ

фото из архива "КП". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В преддверии эпидемического сезона региональное управление Роспотребнадзора запустило горячую линию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. Жители Курской области могут проконсультироваться со специалистами с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, в пятницу - с 10:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00. Работа горячей линии продлится до 12 октября.

Сотрудники отдела эпидемиологического надзора и территориальных отделов проконсультируют всех желающих по телефонам:

- в Курске - (4712) 58-71-86;

- Железногорске, Железногорском, Дмитриевском, Хомутовском, Фатежском районах - (47148) 2-46-49;

- Льговском, Курчатовском, Конышевском, Рыльском, Глушковском, Кореневском районах - (47140) 2-14-88;

- Суджанском, Большесолдатском, Беловском, Медвенском, Обоянском и Пристенском районах - (47143) 2-16-38;

- Щигровском, Черемисиновском, Тимском, Советском, Касторенском, Горшеченском и Мантуровском районах - (47145) 4-39-65.

Также получить разъяснения по интересующим вопросам можно по номеру Единого консультационного центра ведомства: 8-800-555-49-43. Звонок бесплатный. Телефон работает круглосуточно.

Напомним, за неделю с 31 августа по 6 сентября в области зарегистрировали 3 524 случая заболевания ОРВИ. Это ниже эпидемического порога на 2,9%. Случаев гриппа не зафиксировали. В регионе продолжается прививочная кампания.