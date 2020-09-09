«Мираторг» инвестирует в культуру

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Компания является одним из ведущих инвесторов в агропромышленный сектор области, более 3 тысяч курян трудятся на различных ее площадках. Кроме того, «Мираторг» активно помогает создавать комфорт и на территориях своего присутствия, откликаясь на просьбы людей.

Глава Казачелокнянского сельсовета Александр Шкляров даже опубликовал открытое письмо, где от лица земляков искренне благодарит компанию. Выделенные 700 тысяч рублей пошли на газификацию и закупку оборудования для системы парового отопления в Казачьелокнянском сельском доме культуры Суджанского района. Такая помощь накануне осени стала для селян настоящей радостью – раньше в холодное время ДК не работал.

Благодаря выделенной агрохолдингом технике, кроме работ в ДК было проведено и благоустройство прилегающей к нему территории. Удалось также привести в порядок мемориал воинам-освободителям.

- Мы очень благодарны компании и лично руководству за оказанную помощь. Село у нас не маленькое, молодые люди прибывают, поэтому поддержка «Мираторга» имеет большое значение для поддержки культурной жизни на селе, — говорит Александр Викторович.