В Курске на Дериглазова пройдет ярмарка

Ярмарка будет работать 12 сентября с 8 утра Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Курские фермеры представят свою продукцию на медовой и плодоовощной ярмарке. Продукцию, выращенную в курских хозяйствах и произведенную местными пасечниками, привезут на рынок, расположенный на проспекте Дериглазова.

Фермеры представят сезонные овощи- картофель, помидоры, морковь, лук, перец. Медовую продукцию привезут более 50 фермеров. Гости ярмарки смогут стать участниками мастер-классов по гончарному мастерству и росписи, посмотреть выступление курских коллективов.

"Жители города смогут купить качественную местную продукцию по привлекательным ценам. В целом развитие агропромышленного комплекса является приоритетным направлением для региона. А ярмарки-это хорошие продовольственные площадки, на которых фермеры и пасечники могут представить свою продукцию без посредников", - сказал заместитель губернатора Курской области Сергей Стародубцев.

Ярмарка будет работать 12 сентября с 8 утра.