10 сентября два округа Курска останутся без воды

Сделайте необходимый запас воды Фото: Из архива "КП"

В связи с производством неотложных ремонтно-профилактических работ 10 сентября, в четверг, с 9.00 до 17.00 часов будет прекращена подача холодной воды в Железнодорожный округ и в центральную часть города от ул. Никитской – ул. Кр. Октябрь – до ул. А. Невского – Сосновская, на ул. Ленина, Радищева, Димитрова, Горького, Володарского, Семеновская, Халтурина с прилегающими улицами, ул. К. Маркса № 12, 14, 31 А, Б, 33, 47, 51, Никитская, 4, 4Б, 6, 8. Ломакина, 1, 3.

Будет снижено давление в сетях водопровода (подача воды не выше 3 этажа) по проспекту Победы, ул. К. Маркса и прилегающие.

Сделайте необходимый запас воды. Телефон для справок: 70-06-14.