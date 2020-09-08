В Курске на Крюкова загорелась квартира

К ликвидации пожара привлекались 23 человека, восемь единиц техники Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

В 13:20 8 сентября в «Службу спасения» поступило сообщение о загорании в квартире на улице Крюкова в Курске. На место происшествия выехали пожарные трех пожарно-спасательных частей, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электросетей.

Возгорание локализовали в 13:29, ликвидировали в 13:35. В результате пожара на кухне одной из квартир многоквартирного жилого дома огонь повредил пол и стены. Спасатели эвакуировали 14 жильцов и спасли одного человека.

К ликвидации пожара привлекались 23 человека, восемь единиц техники, в том числе от МЧС 11 человек, четыре единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.