Жительница Курска предлагала липовые путевки в детские лагеря

Сотрудники уголовного розыска установили, где скрывается женщина, и задержали ее в Краснодарском крае Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Сотрудники Северо-Западного отдела полиции города Курска задержали подозреваемую в совершении серии мошенничеств на территории областного центра. 46-летняя курянка предлагала помощь в приобретении путевок в летние оздоровительные лагеря.

Женщина убеждала родителей, что может через влиятельных знакомых отправить их детей на отдых в престижные учреждения, в том числе в других регионах. Она просила внести предоплату за путевки или же оплатить сразу полную стоимость услуги.

Сроки предоставления путевок все время переносились, а потом курянка и вовсе перестала выходить на связь. В полицию с заявлениями по факту обмана обратились трое родителей. Сумма ущерба составила от 12 до 85 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, где скрывается женщина, и задержали ее в Краснодарском крае во время служебной командировки. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Женщина находится под подпиской о невыезде.