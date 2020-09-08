В Курской области ОРВИ заболели 3524 человека

Продолжается прививочная кампания против гриппа Фото: Из архива "КП"

За прошедшую неделю с 31 августа по 6 сентября 2020 года в Курской области зарегистрировано 3524 случая заболевания ОРВИ. Это ниже эпидемического порога на 2,9%. Случаев гриппа не зафиксировано.

Продолжается прививочная кампания против гриппа. За счет средств федерального бюджета проступила противогриппозная вакцина для детей «Совигрипп» в количестве 58,8 тыс. доз (39% от заявки) и для взрослых «Совигрипп» и «Флю-М» в количестве 161,7 тыс. доз (36% от заявки).

Вакцинация против гриппа – наиболее эффективный доказанный метод снижения заболеваемости гриппом и смертности от гриппа среди населения. Иммунизация против гриппа позволяет также снизить уровень заболеваемости другими респираторными заболеваниями и внебольничными пневмониями.