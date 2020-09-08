Под Курском начальница почты похитила деньги у пенсионерки

Ущерб потерпевшей подозреваемая уже возместила Фото: Из архива KP.RU

Железногорский следственный отдел СУ СК по Курской области возбудил уголовное дело в отношении начальника одного из структурных подразделений отделения почтовой службы Железногорского района. Женщину подозревают в присвоении чужих денег.

В апреле этого года подозреваемая, находясь в своем служебном кабинете, похитила 50 тысяч рублей, которые предназначались для единовременной выплаты 89-летней пенсионерке. При этом женщина предоставила фиктивный отчет о движении денежных средств, содержащий заведомо ложные сведения о выплате потерпевшей этой суммы.

Ущерб потерпевшей подозреваемая уже возместила. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также закрепления доказательственной базы. Расследование продолжается.