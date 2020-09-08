В Курской области за сутки коронавирусом заболели 28 человек

Всего выписано 6 219 (+36) пациента
Фото: из архива «КП»
По данным оперативного штаба на 7:30 8 сентября, в Курской области всего зарегистрировано 7 343 (+28) подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Прирост заболевших по муниципалитетам:
г. Курск +9
Курчатовский +5
Мантуровский +3
г. Фатеж +3
Большесолдатский +2
Льговский +2
Дмитриевский +1
Советский +1
г. Суджа +1
г. Железногорск +1
Всего выписано 6 219 (+36) пациента. На сегодняшний день скончались 54 человека, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.
В Курской области зафиксированы случаи заболевания коронавирусом в школах и детском саду. В школе № 25 Курска заболел одиннадцатиклассник, в Дьяконовской школе Октябрьского района - учитель, в детском саду Железногорска – кухонный работник. Еще один случай COVID-19 был выявлен в курчатовской школе № 4.