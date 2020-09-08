В Курской области за сутки коронавирусом заболели 28 человек

Всего выписано 6 219 (+36) пациента Фото: из архива «КП»

По данным оперативного штаба на 7:30 8 сентября, в Курской области всего зарегистрировано 7 343 (+28) подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Прирост заболевших по муниципалитетам:

г. Курск +9

Курчатовский +5

Мантуровский +3

г. Фатеж +3

Большесолдатский +2

Льговский +2

Дмитриевский +1

Советский +1

г. Суджа +1

г. Железногорск +1

Всего выписано 6 219 (+36) пациента. На сегодняшний день скончались 54 человека, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

В Курской области зафиксированы случаи заболевания коронавирусом в школах и детском саду. В школе № 25 Курска заболел одиннадцатиклассник, в Дьяконовской школе Октябрьского района - учитель, в детском саду Железногорска – кухонный работник. Еще один случай COVID-19 был выявлен в курчатовской школе № 4.