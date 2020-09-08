В Курске пройдет полумарафон памяти экипажа АПРК «Курск»

Заявки от желающих принять участие в забеге принимаются до 21.00 10 сентября Фото: Яна ШЕЛЕСТ

12 сентября на Боевке состоится 20-й легкоатлетический полумарафон памяти экипажа АПРК «Курск». Соревнования проводятся на дистанции 21,1 км для возрастных групп:

2002-2002

1998-2000

1981-1997

1971-1980

1960-1950

1950 и старше.

Заявки от желающих принять участие в забеге принимаются до 21.00 10 сентября на электронную почту: sergej.tchernikov.36@mail.ru. Телефон для справок: 8-903-877-45-07.

Впервые курский полумарафон, посвященный памяти экипажа АПРК «Курск», прошел 21 июля 2001 года. Инициаторами его выступила семейная пара мастеров спорта по легкой атлетике - Виктор и Лариса Мещеряковы.