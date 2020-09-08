Под Курском сгорело около трехсот тюков сена

В ликвидации пожара принимали участие 13 человек и четыре единицы техники Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

7 сентября в «Службу спасения» поступило сообщение о том, что на хуторе Петрин в Курском районе горит сено. На место происшествия выехали пожарные-спасатели ПСЧ № 6 города Курска, сотрудники полиции и медики скорой помощи.

Возгорание локализовали в 22:14, ликвидировали в 22:18. Огонь уничтожил 280 тюков сена на площади 300 квадратов.

В ликвидации пожара принимали участие 13 человек и четыре единицы техники, в том числе от МЧС семь человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.