Под Курском сгорел гараж

В ликвидации пожара принимали участие 21 человек и семь единиц техники Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

7 сентября в 14:03 в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании гаража в Обояни. На место ЧП выехали пожарные-спасатели ПЧ № 35 Обоянского района, отдельный пост Котово, отдельный пост Рыбинские Буды, сотрудники полиции и медики скорой.

Возгорание локализовали в 14:30, ликвидировали полностью - в 14:50. Гараж размерами 2 на 4 метра сгорел полностью, огонь повредил и рядом расположенные кровли жилых домов.

В ликвидации пожара принимали участие 21 человек и семь единиц техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.