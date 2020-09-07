В Курске таксист украл деньги с карты пассажира

Возбуждено уголовное дело Фото: Из архива КП.

Сотрудниками Железнодорожного отдела полиции установили причастного к краже денег с банковской карты курянина. Мужчина вызвал такси и оплатил поездку безналичным расчетом. Подъезжая к месту, водитель попросил у пассажира телефон, чтобы, якобы, позвонить своему начальнику. На самом деле таксист запомнил комбинацию пароля, который вводил пассажир, вышел из машины и вместо звонка зашел в приложение банка и перевел со счета пассажира почти три тысячи рублей, удалив сообщения о списании.

Исчезновение денег пассажир заметил спустя несколько дней и был уверен в сбое системы. Сначала он направился в банк, а затем в отдел полиции.

Таксист скрывался от полиции несколько дней. Его задержали в доме его знакомого, он во всем признался. Сейчас его проверяют на причастность к другим, в том числе, имущественным преступлениям. По факту хищения завели уголовное дело, сказали в полиции.