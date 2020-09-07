Курян приглашают в «Музыкальный дворик»

Концерты состоятся 8, 9 и 10 сентября Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Проект «Музыкальный дворик» снова приглашает курян. 8 сентября в 13.00 состоится концерт эстрадного оркестра концертно-творческого центра «Звездный» под руководством Василия Кравченко, солист Евгений Воробьёв

10 сентября в 13.00 куряне послушают духовой оркестр, рук. Валерий Шамин, солистки Ирина и Галина Ермаковы. 11 сентября в 13.00 – увидят выступление ансамбля русской песни «Разгуляй», рук. Заслуженный работник культуры РФ Марина Сацук.

«Музыкальный дворик» - новый проект, запущенный КТЦ «Звездный» при поддержке управления культуры города Курска. Территорию около «Звездного» благоустроили, посадили там цветы и теперь в уютном дворике куряне и гости города смогут услышать старинные марши и вальсы, джазовые композиции и произведения современных авторов в живом инструментальном и вокальном изложении.