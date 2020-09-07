Под Курском на пожаре погиб 63-летний мужчина

Предположительно, дом загорелся из-за несанкционированного подключения к электросети
Фото: Яна ШЕЛЕСТ
5 сентября примерно в 22:20 поступило сообщение о возгорании жилого дома в деревне Верхние Халчи Фатежского района. В результате пожара погиб 63-летний хозяин дома.
По данному факту Золотухинский следственный отдел СУ СК по Курской области начал доследственную проверку. В ходе осмотра места происшествия и проведения первоначальных проверочных мероприятий установлено, что мужчина злоупотреблял спиртными напитками.
Предположительно, дом загорелся из-за несанкционированного подключения к электросети. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.