Курский фермер принимает участие в сырном фестивале

Сыра на фестиваль в этом году привезли более 500 сортов

В Подмосковье стартовал пятый гастрономический фестиваль «Сыр. Пир. Мир». Его участником стал и курский сыродел Александр Волков.

Начинал свое дело курянин с личного подсобного хозяйства. Полученный грант позволил ему увеличить поголовье скота и развить свое производство. Сейчас в хозяйстве Александра несколько десятков коров, из молока производят несколько сортов сыра.

Сыра на фестиваль в этом году привезли более 500 сортов из 45 регионов страны: с цветами и ягодами, орехами, трюфелями, зеленые, красные, белые и черные. Кроме сыров там предлагают попробовать экологически чистые фермерские колбасы, мясо, хлеб, мед, рыбу, вино и пиво.