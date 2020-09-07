В Курске разыскивают водителя, сбившего на переходе женщину с ребенком

ДТП произошло 5 сентября на улице 1-я Кожевенная Фото: Из архива "КП"

5 сентября примерно в 12:30 неустановленный водитель на неизвестном автомобиле двигался по улице 1-я Кожевенная в Курске со стороны Литовской в направлении Добролюбова.

В районе дома № 1а по улице Пионеров на нерегулируемом пешеходном переходе, он, по предварительным данным, сбил 38-летнюю женщину, которая несла на руках четырехлетнего ребенка. Девочка получила травмы, а водитель с места ДТП скрылся.

Свидетелей и очевидцев данного ДТП, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, просят сообщить по телефону дежурной части ГИБДД УМВД России по Курской области: 8(4712)36-70-01, 36-70-02, телефон дежурной части ОГИБДД ОМВД России по Курскому району: 8(4712) 56-67-02.