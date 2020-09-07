На Курскую область надвигаются дожди с грозами

Днем кратковременные дожди, местами грозы Фото: Яна ШЕЛЕСТ

По прогнозу Курского Гидрометцентра на территории Курской области начиная с девяти часов вчера 7 сентября и в течение суток будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы, ветер ночью южной четверти 5-10, днем с переходом на северо-западный 8-13, местами порывы до 18 м/с. Температура: ночью +11…16 ºС, днем +16…+21 ºС.

Во избежание несчастных случаев, связанных с травмами, падениями и другими непредвиденными ситуациями, Главное управление МЧС России по Курской области обращается ко всем жителям и гостям Курской области с просьбой о необходимости выполнения всех превентивных мероприятий и соблюдении правил безопасности:

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).