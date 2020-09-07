В трех случаях горели жилые дома Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

За выходные в Курской области произошло более 70 пожаров. 53 из них произошли в воскресенье, 6 сентября. Из людей никто не пострадал.

В трех случаях горели жилые дома, три раза – надворные постройки, бесхозные строения. Почти 30 раз пожарно-спасательные подразделения выезжали на случаи загораний травы, более 30 – на горение мусора.

Лидерами по числу пожаров стали Курск, Курский, Курчатовский, Касторенский районы. Добровольные пожарные для тушения пожаров привлекались 47 раз.

Сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Курской области составили шесть административных материалов за нарушения требований пожарной безопасности.