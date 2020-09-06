Еще 22 человека в Курской области заразились коронавирусом

фото из архива "КП". Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба на 6 сентября, в Курской области зарегистрировали 7 291 зараженных коронавирусом. Прирост за минувшие сутки составил 22 человека. По муниципалитетам они распределились следующим образом: Курск - девять, Железногорск - четыре, Обоянский, Октябрьский и Пристенский районы - по два, Курский - один, Обоянь и Фатеж - так же по одному.

Окончили лечение и выздоровели 6183 пациента. На сегодняшний день скончались 54 человека, причина смерти - тяжелая вирусная пневмония, вызванная Covid-19.