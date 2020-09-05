В Курске стартовал фестиваль уличной еды

Курян познакомят с современными гастрономическими изысками Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Сегодня на Боевой даче стартовал фестиваль уличной еды STREET FOOD. Два дня с 10:00 утра до 22:00 ежедневно будут работать сразу несколько фестивальных зон: фуд-корт, зона для релаксации, ремесленная мастерская, кинотеатр под открытым небом, фотозоны, мастер-классы по обучению стартап-проектам малого бизнеса в сфере уличной гастрономии, зоны активного отдыха.

Курян познакомят с современными гастрономическими изысками. Такими как пян-се, клопсы, чуррос, пироги чуду, другой оригинальный стритфуд.

Свои проекты представили участники из Москвы, Калининграда, Смоленска и, разумеется, из самого Курска.