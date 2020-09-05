За последние сутки в Курской области коронавирусом заболели 29 человек

На сегодняшний день скончались 54 человека Фото: Из архива "КП"

По данным оперативного штаба на 7:30 5 сентября, в Курской области всего зарегистрировано 7 269 (+29) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Всего выписано 6 183 (+19) пациента. На сегодняшний день скончались 54 человека, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Данные по муниципалитетам:

г. Курск +9

Суджанский +7

Октябрьский +4

Горшеченский +2

Курский +2

Советский +2

Льговский +1

г. Рыльск +1

г. Железногорск +1.

В остальных муниципалитетах случаев COVID-19 за последние сутки не зарегистрировано.