За последние сутки в Курской области коронавирусом заболели 29 человек

На сегодняшний день скончались 54 человека
Фото: Из архива "КП"
По данным оперативного штаба на 7:30 5 сентября, в Курской области всего зарегистрировано 7 269 (+29) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Всего выписано 6 183 (+19) пациента. На сегодняшний день скончались 54 человека, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.
Данные по муниципалитетам:
г. Курск +9
Суджанский +7
Октябрьский +4
Горшеченский +2
Курский +2
Советский +2
Льговский +1
г. Рыльск +1
г. Железногорск +1.
В остальных муниципалитетах случаев COVID-19 за последние сутки не зарегистрировано.