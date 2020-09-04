В Курске состоится турнир по историческому фехтованию

Желающих обучат танцевать исторические танцы Фото: Из открытых источников

6 сентября на Театральной площади Курска состоится Второй открытый турнир по историческому фехтованию на кубок главы Курска «Клинок Черноземья 2020». В нем примут участие бойцы из Курска, Москвы, Кондопоги (Республика Карелия), Старого Оскола, Белгорода, Ливен, Красногорска и Курчатова.

Бои будут проходить в номинациях – стальной и тямбарной. Зрители увидят сражения на мечах в копиях доспехов 13-15 веков, спарринги в облегченной спортивной версии на мягком оружии. Для всех желающих будет работать площадка по спортивному мечевому бою.

Желающих обучат танцевать исторические танцы – паваны, бранли, контрадансы, этикет и манеры. С показательными номерами выступит единственная в городе студия ирландского танца. Гости смогут попробовать освоить простейшие виды старинного ткачества.