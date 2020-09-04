В Курске пройдет выставка спасательной техники

Выставка будет работать с 13.00 до 15.00 на участке ул. Ленина (проезжая часть от ул. Можаевская до ул. К.Зеленко) Фото: Яна ШЕЛЕСТ

6 сентября, в рамках празднования Дня города, курские пожарные и спасатели организуют для гостей праздника выставку техники и показательные выступления.

Можно будет не только ознакомиться с автомобилями, квадроциклами, квадрокоптерами, но и принять участие в занимательных конкурсах и сфотографироваться в настоящей каске пожарного!

Выставка будет работать с 13.00 до 15.00 на участке ул. Ленина (проезжая часть от ул. Можаевская до ул. К.Зеленко).