В Курске пройдет выставка спасательной техники

Выставка будет работать с 13.00 до 15.00 на участке ул. Ленина (проезжая часть от ул. Можаевская до ул. К.Зеленко)
Фото: Яна ШЕЛЕСТ
6 сентября, в рамках празднования Дня города, курские пожарные и спасатели организуют для гостей праздника выставку техники и показательные выступления.
Можно будет не только ознакомиться с автомобилями, квадроциклами, квадрокоптерами, но и принять участие в занимательных конкурсах и сфотографироваться в настоящей каске пожарного!
Выставка будет работать с 13.00 до 15.00 на участке ул. Ленина (проезжая часть от ул. Можаевская до ул. К.Зеленко).