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В Курске пройдет выставка спасательной техники

Она будет работать 6 сентября на улице Ленина
Яна ШЕЛЕСТ
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Выставка будет работать с 13.00 до 15.00 на участке ул. Ленина (проезжая часть от ул. Можаевская до ул. К.Зеленко)

Выставка будет работать с 13.00 до 15.00 на участке ул. Ленина (проезжая часть от ул. Можаевская до ул. К.Зеленко)

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

6 сентября, в рамках празднования Дня города, курские пожарные и спасатели организуют для гостей праздника выставку техники и показательные выступления.

Можно будет не только ознакомиться с автомобилями, квадроциклами, квадрокоптерами, но и принять участие в занимательных конкурсах и сфотографироваться в настоящей каске пожарного!

Выставка будет работать с 13.00 до 15.00 на участке ул. Ленина (проезжая часть от ул. Можаевская до ул. К.Зеленко).