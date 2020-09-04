В Курске пройдет фестиваль «Добрый Курск»

В парке будут работать почти два десятка площадок Фото: Яна ШЕЛЕСТ

6 сентября с 12.30 до 18.00 в курском парке им. 1 Мая курян ждут на Третьем фестивале волонтерских и общественных объединений «Добрый Курск».

В парке будут работать почти два десятка площадок - экологии, поиска пропавших, медицинского волонтерства, патриотического воспитания и т.д.

На каждой площадке гостей фестиваля ждет интересный формат для знакомства с той или иной деятельностью: эковикторины, мастер-классы, робофутбол и печать 3D-ручками.

В рамках фестиваля пройдет турнир волонтерских объединений, будет работать сценическая площадка и дискуссионная зона, состоится онлайн-встреча с представителями Содружества добрых городов.