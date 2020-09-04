5 сентября в Курске пройдет ярмарка «Осень - 2020»

Торговля развернется на шести площадках Фото: Яна ШЕЛЕСТ

5 сентября в Курске пройдет первая сельскохозяйственная ярмарка «Осень - 2020». С восьми часов утра торговля развернется на шести городских площадках: на улицах Станционной, Комарова, Литовской, Бойцов 9-й дивизии, на площади Рокоссовского и перед кинотеатром «Родина».

Безопасность мясных товаров обеспечат ветеринарные работники. На сельскохозяйственных ярмарках горожане могут приобрести всю самую свежую продукцию по приемлемым ценам. В те дни, когда проходят ярмарки, в супермаркетах снижаются цены.

Запасы продуктов горожане смогут пополнить также 26 сентября и 24 октября.