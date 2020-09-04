Курск
Еще
Радио
Курск
Еще
Радио
Курск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Курянин застрелил зятя и покончил с собой

Возбуждено уголовное дело
Яна ШЕЛЕСТ
КомментироватьОставить комментарий
Сейчас по делу проводятся следственные действия

Сейчас по делу проводятся следственные действия

Горшеченский следственный отдел СУ СК по Курской области по факту убийства 26-летнего мужчины возбудил уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

3 сентября 2020 года примерно в 19:15 минут в полицию позвонила жительница одного из домов, расположенных на улице Ленина в поселке им. Ленина Советского района. Она сообщила, что ее пьяный 47-летний супруг закрылся в квартире, включил газ и хочет свести счеты с жизнью.

На место происшествия выехали двое сотрудников полиции. Рядом с домом находились женщина и ее 26-летний зять. Полицейские вместе с молодым человеком подошли к стене, чтобы убедиться, что газовый вентиль перекрыт.

Внезапно находящий я доме мужчины выстрелил из ружья. 26-летний курянин погиб. Затем мужчина выстрелил в себя.

Сейчас по делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы.

Криминал