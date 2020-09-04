Курянин застрелил зятя и покончил с собой

Сейчас по делу проводятся следственные действия

Горшеченский следственный отдел СУ СК по Курской области по факту убийства 26-летнего мужчины возбудил уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

3 сентября 2020 года примерно в 19:15 минут в полицию позвонила жительница одного из домов, расположенных на улице Ленина в поселке им. Ленина Советского района. Она сообщила, что ее пьяный 47-летний супруг закрылся в квартире, включил газ и хочет свести счеты с жизнью.

На место происшествия выехали двое сотрудников полиции. Рядом с домом находились женщина и ее 26-летний зять. Полицейские вместе с молодым человеком подошли к стене, чтобы убедиться, что газовый вентиль перекрыт.

Внезапно находящий я доме мужчины выстрелил из ружья. 26-летний курянин погиб. Затем мужчина выстрелил в себя.

Сейчас по делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы.