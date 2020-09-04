За сутки коронавирусом заболели 35 курян

На сегодняшний день скончались 54 человека Фото: Из архива "КП"

По данным оперативного штаба на 7:30 4 сентября, в Курской области всего зарегистрировано 7 240 (+35) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Всего выписано 6 164 (+29) пациента.

На сегодняшний день скончались 54 человека, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Прирост заболевших по муниципалитетам:

г. Курск +16

Беловский +2

Щигровский +2

г. Железногорск +2

г. Льгов +1

Обоянский +1

г. Суджа +1

Суджанский +1

Хомутовский +1

Железногорский +1

В остальных муниципалитетах случаев COVID-19 за последние сутки не зарегистрировано.