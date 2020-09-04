За сутки коронавирусом заболели 35 курян

На сегодняшний день скончались 54 человека
Фото: Из архива "КП"
По данным оперативного штаба на 7:30 4 сентября, в Курской области всего зарегистрировано 7 240 (+35) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Всего выписано 6 164 (+29) пациента.
На сегодняшний день скончались 54 человека, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.
Прирост заболевших по муниципалитетам:
г. Курск +16
Беловский +2
Щигровский +2
г. Железногорск +2
г. Льгов +1
Обоянский +1
г. Суджа +1
Суджанский +1
Хомутовский +1
Железногорский +1
В остальных муниципалитетах случаев COVID-19 за последние сутки не зарегистрировано.