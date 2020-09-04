На День города в Курске перекроют движение

5 и 6 сентября в Курске отметят День города Фото: Яна ШЕЛЕСТ

5 и 6 сентября в Курске отметят День города. В субботу и воскресение в парке «Боева дача» пройдет фестиваль еды, кино и науки «Городской пикник». В эти дни с 8.00 до 21.00 будет перекрыто движение по улицам Мирной и Лысая гора, а также ограничено движение личного транспорта по улице Тускарной на участке от стадиона «Меркурий» до парка «Боева дача».

Для гостей предусмотрены две парковочные площадки на стадионе «Меркурий». Добраться до места проведения фестиваля можно на городском транспорте до остановки «Кировский мост». С 10.00 до 21.00 по улице Тускарной будет организовано движение микроавтобусов от стадиона «Меркурий» до парка «Боева Дача».

На Красной площади, в субботу, 5 сентября пройдут городские соревнования семейных экипажей «Папа-старты» - с 9.00 до 17.00 будет ограничена парковка автомобилей на площади. С 19.00 до 21.00 движение транспорта будет полностью перекрыто около центра досуга «Родина».

6 сентября, в воскресение, с 9.30 до 22.10 движение транспорта закроется по улице Ленина на участке от улицы Урицкого до улицы Садовой. Городской пассажирский транспорт будет передвигаться по улице Радищева. С 18.00 до 22.00 по площади им. К.К. Рокоссовского также будет закрыто движение транспорта.

Для того, чтобы горожане могли добраться домой после праздничного салюта, накопление автобусов будет организовано на улице Дзержинского и площади Советов, троллейбусов – на улицах Радищева и Сонина.