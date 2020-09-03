В Курске создадут центр рентген-диагностики

На базе Курского областного клинического онкологического диспансера до конца года создадут региональный центр рентген-диагностики. В медучреждении планируют установить 10 компьютеров, которые будут связаны информационно-аналитической системой с лечебными учреждениями региона.

«Специалисты центра получат доступ практически к 40-50% снимков, которые делают в Курской области. Они станут давать описание полученных результатов для тех медучреждений, где нет врачей-рентгенологов. Во многих районных больницах наблюдается дефицит таких специалистов, но если есть оборудование и лаборант, то такие исследования будут проводиться», - рассказал Андрей Белостоцкий.

Врачи-рентгенологи также смогут обращаться в центр за консультацией.